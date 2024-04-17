عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

عقب إعلان استقالته من المنصب

استقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديم آخر تقرير له لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا وإعلان استقالته من هذا المنصب.

وأفاد بيان للخارجية أن عطاف أثنى على “الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيقة من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية”

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وفقا لذات المصدر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.