عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (فيديو)

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الخميس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتأتي زيارة دي ميستورا، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة. تحضيرا للإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن يوم 14 أفريل الجاري.

حيث قام المبعوث الأممي مؤخرا بزيارات مماثلة، تواصل خلالها مع طرفي النزاع: المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. فضلا عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، باعتبارها مع الجزائر طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير أحمد عطاف دعم الجزائر المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بغرض بعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وضوابط الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار.

كما أعرب وزير الدولة عن القناعة الراسخة التي تحذو الجزائر بأنّ السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة.

وذلك قصد التوصل إلى حلّ سياسي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه جميع القرارات الأممية ذات الصلة.