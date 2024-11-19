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الجزائر
بحضور كاتبة الدولة الجديدة المكلّفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري

عطاف يستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية لآلية “MAEP” (فيديو)

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية لآلية “MAEP” (فيديو)
ح.م
جانب من النشاط الوزاري

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) ماري أنطوانيت روز كواتر.

اللقاء الذي أجري بحضور كاتبة الدولة المكلّفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري، يأتي في إطار تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئاسة الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية.

وخصص اللقاء لاستعراض أهم محاور برنامج الرئاسة الجزائرية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، لاسيما:

  • خطة العمل الإستراتيجية للسنوات 2025-2028،
  • وجدول أعمال قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية المزمع عقدها شهر فيفري المقبل برئاسة الرئيس تبون.

وتحضيرا لأشغال هذه القمة، سيترأس عطاف يوم 21 نوفمبر 2024، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، الدورة الـــ 38 لاجتماع لجنة نقاط اتصال ذات الآلية.

من جانبها، ستؤدي روز كواتر خلال إقامتها بالجزائر، اليمين أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتبارها مديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية.

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