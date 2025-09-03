-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الشروق أونلاين
  • 84
  • 0
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. 

وأفاد بيان للخارجية، أن اللقاء سمح اللقاء السُبل الكفيلة بتوطيد التعاون الثنائي مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سياق التدشين الرسمي لمكتب إقليمي لهذه الوكالة الأممية بالجزائر، لاسيما من خلال دعم ومرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الصناعة وترقية المؤسسات الناشئة وتعزيز الابتكار وتثمين الموارد البشرية  وكذا صون التراث الثقافي.

