ناقشا دعم استفادة الدول الإفريقية من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية

عطاف يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عطاف في استقبال غروسي، 20 أكتوبر 2025.

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، 20 أكتوبر، بمقر الوزارة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى عطاف لقاء على انفراد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي الطرفين، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض مختلف محاور التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبحث آفاق توسيعها والارتقاء بها، لاسيما في الميادين المرتبطة بالتنمية المستدامة، على غرار الصحة والفلاحة والموارد المائية والطاقات المتجددة.

الطرفان ناقشا كذلك، سُبل مواصلة الإسهام المشترك في دعم استفادة الدول الإفريقية من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، حسب ذات البيان.

جامعات الجزائر الأولى عربيًّا في عدد المجلات المُحكّمة

عطاف يناقش القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا مع نظيره المصري

حرب الابادة

خبراء: الفلاحة الصحراوية دعامة أساسية في الأمن الغذائي

التعليم والابتكار في صدارة أجندة التعاون بين الجزائر وبريطانيا

تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وصرف المستحقات

