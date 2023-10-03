عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، الاثنين المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الوزير عطاف, أشار أرياس إلى أن الجزائر بلد “نشط” في مجال نزع السلاح.

وقال المتحدث: “لقد عملنا لمدة 26 عاما من أجل تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم, ونكمل هذه المهمة العظيمة هذا العام. لقد تم تدمير 70 ألف طن من أخطر السموم في العالم تحت إشراف المنظمة، وذلك بفضل دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 193, بما في ذلك الجزائر, وهي دولة نشطة وإيجابية في مجال نزع السلاح”.

وأشار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضا إلى أنه أتيحت له الفرصة للتحدث مع السيد عطاف بطريقة “منفتحة وودية للغاية”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة “العمل معا لضمان السلام والأمن في العالم”.

وفي الأخير، أعرب فرناندو أرياس عن أمله في أن تستمر الجزائر في القيام بدور “إيجابي” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمامنا”.