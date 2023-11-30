عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الخميس،، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أماني عبود.

يأتي هذا على هامش مشاركة رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة الـ71 لهذه الهيئة القضائية الافريقية، التي تستضيفها الجزائر.

وخصص هذا اللقاء حسب بيان الخارجية “لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.

بالإضافة إلى “التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.

كما أعربت عبود عن “شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الانسان”.