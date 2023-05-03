-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

الشروق أونلاين
  • 96
  • 0
عطاف يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي
ح.م

استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة. فقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية-السعودية وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد بالمناسبة على “دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين”. يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
من أجل التصدير.. بلاغ خاص للمؤسسات الناشطة في قطاع التمور

من أجل التصدير.. بلاغ خاص للمؤسسات الناشطة في قطاع التمور

زيتوني يعلن تنظيم لقاء تقييمي لإطارات وزارة التجارة

زيتوني يعلن تنظيم لقاء تقييمي لإطارات وزارة التجارة

الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات وسطى وشرقية

الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات وسطى وشرقية

بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد

بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد

تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى في الجزائر إلى 3 أيام

تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى في الجزائر إلى 3 أيام

عصابات المهلوسات تستهدف البراءة!

عصابات المهلوسات تستهدف البراءة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد