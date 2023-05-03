عطاف يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة. فقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية-السعودية وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد بالمناسبة على “دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين”. يضيف المصدر ذاته.