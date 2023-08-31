عطاف يستقبل سفراء عدد من دول مجموعة “إيكواس”

سلمهم نسخا من مبادرة الرئيس تبون لحل الأزمة في النيجر..

جانب من الاستقبال

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الخميس، سفراء عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

وذلك في “إطار ترقية المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان حل سياسي وسلمي للأزمة القائمة في جمهورية النيجر”، حسب بيان الخارجية.

وسلّم وزير الخارجية لضيوفه “نسخاً من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، وأمدّهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها”.

وشدّد عطاف على “رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التّام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر”.

“واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها”، يضيف البيان.

للإشارة أن عطاف استقبل “سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر، التي تترأس بلادها حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا”.

و”مجموعة من سفراء الدول الأعضاء في ذات المنظمة، شملت كلاً من السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو”، حسب بيان الخارجية الجزائرية.