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عقب انتهاء مهامها بالجزائر

عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع

محمد فاسي
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عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع
وزارة الخارجية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية ناميبيا لدى الجزائر، باندوليني كاينو شينجانج، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:” ‏استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، السيدة باندوليني كاينو شينجانج panduleni Kaino Shingenge، سفيرة جمهورية ناميبيا، التي أدت له زيارة وداع عقب انتهاء مهامها لدى الجزائر”.

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