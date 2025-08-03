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عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر

عطاف يستقبل سفير سويسرا في زيارة وداع

محمد فاسي
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عطاف يستقبل سفير سويسرا في زيارة وداع
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد بمقر الوزارة، سفير كونفدرالية سويسرا بالجزائر، بيار إيف فوكس، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية:” استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد ‎أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، السيد بيار إيف فوكس  Pierre-Yves Fux، سفير كونفدرالية سويسرا، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر”.

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