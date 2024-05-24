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عطاف يستقبل من طرف الرئيس السنغالي

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل من طرف الرئيس السنغالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الخميس، بدكار من قبل رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديومايي فايي، سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للخارجية، أنه “تم خلال اللقاء، استعراض سبل وآفاق الارتقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر والسنغال الى آفاق أرحب تجسد حرص الرئيسين على تعميق التعاون والتفاهم بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وتم التطرق ايضا ” الى مستجدات الاوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وآفاق السعي للمساهمة في بلورة حلول سلمية للازمات التي تهدد السلم والامن و الاستقرار في هذا الفضاء”.

ومن جانبه, حمل الرئيس  باسيرو ديومايي فايي احمد عطاف “نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معربا عن تطلعه للقاء به والعمل معه على تكريس ما يجمعهما من طموح مشترك في تنمية العلاقات الثنائية وتجسيد ما يتقاسمانه من التزام متبادل تجاه قضايا السلم والتنمية على الصعيد الاقليمي”.

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