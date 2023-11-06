عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى سلوفينيا، استُقبِل وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الإثنين، من قبل رئيسة البلاد ناتاشا بيرك موسار.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد نقل عطاف إلى الرئيسة السلوفينية “تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما أبلغ الوزير الجزائري إلى مضيفته “رسالة شفوية من الرئيس تبون، تؤكد حرصه على العمل معها لاستغلال كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية السلوفينية”.

“وقد شكّلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة المحاصر”، يضيف البيان.

والتقى عطاف أيضا في العاصمة لوبليانا، بوزير البيئة والطاقة والمناخ السلوفيني بويان كومير. حيث كان لملف الطاقة حيز هام في برنامج الزيارة، بالنظر لكون الجزائر من أهم مموّني سلوفينيا بالغاز الطبيعي.

وقد تطرق الطرفان إلى “سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في هذا المجال. وكذا آفاق تأسيس شراكة ثنائية في مجال الطاقات المتجددة، وبالخصوص الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر”.

كما استقبل عطاف يوم الإثنين، من قبل رئيسة المجلس الوطني في سلوفينيا أورشكا كلاكوشار زوبانشيش.

وقد أشاد الطرفان في لقائهما “بالمساهمة التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.

وأشار الجانبان، حسب ما ذكره بيان للخارجية، إلى تشكيل وتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما تم التطرق إلى “الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها أورشكا كلاكوشار زوبانشيش إلى الجزائر العام المقبل”.