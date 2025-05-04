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الجزائر

عطاف يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الأحد، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، هيساشي ما تسوموتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتندرج هذه الزيارة في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية- اليابانية، وهي الدورة التي ترأسها نائب الوزير الياباني مُناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وقد سمح لقاء الوزير أحمد عطاف بنائب الوزير الياباني باستعراض مخرجات اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة والتأكيد على أهمية تضافر جهود الطرفين من أجل إعطاء زخم أكبر للشراكة الجزائرية- اليابانية في شقها الاقتصادي، بما يتسق مع الأولويات والأهداف التنموية لكلا البلدين.

كما بحث الطرفان، حسب بيان للخارجية عددا من القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى رأسها مُستجدات القضية الفلسطينية.

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