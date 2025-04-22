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الجزائر

عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، يالشين رفاييف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، تندرج هذه الزيارة في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين، وهي الدورة التي ترأسها نائب الوزير الأذربيجاني مُناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وخلال لقاء اليوم، تم استعراض مُخرجات المشاورات السياسية بين البلدين وتأكيد تطلع الطرفين لتجسيد خارطة الطريق المتفق عليها من أجل إضفاء حركية أكبر على العلاقات الجزائرية – الأذربيجانية.

كما جدد الطرفان التزامهما بتقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني في مُختلف المنظمات والتجمعات الدولية والجهوية ذات الانتماء المشترك.

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