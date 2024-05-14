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الجزائر

إنطلاق أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة الـ 33 لمجلس الجامعة العربية

الشروق أونلاين
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إنطلاق أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة الـ 33 لمجلس الجامعة العربية

 إنطلقت اليوم الثلاثاء أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، والتي عرفت حضور وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف.

وعلى هامش الأشغال، أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، حيث ناقش الطرفان مواضيع ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية-الأردنية، فضلاً عن التنسيق البيني بخصوص التحضير لقمة المنامة.

كما اجتمع الوزير أحمد عطاف مع نظيره الموريتاني، السيد محمد سالم ولد مرزوك، في لقاء تشاوري تم تخصيصه لتبادل التحاليل والرؤى حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والإفريقي بحكم الأدوار المنوطة بالبلدين الشقيقين في هذين الفضاءين.

وفي الختام، التقى الوزير أحمد عطاف مع نظيره اليمني، السيد محسن الزنداني، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق توفير وحشد الدعم اللازم لها عبر مجلس الأمن الأممي.

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