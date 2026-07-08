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الجزائر

عطاف يستقبل نظيره التونسي بالجزائر تحضيرًا لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل نظيره التونسي بالجزائر تحضيرًا لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الأربعاء، نظيره التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية.

وجرى استقبال الوزير التونسي بمطار الجزائر الدولي، قبل انطلاق أشغال لجنة المتابعة المقررة اليوم 8 جويلية 2026، والتي تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الجزائر وتونس ومتابعة مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين.

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