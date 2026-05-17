عطاف يستقبل نظيره الكونغولي

استقبل وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، نظيره الكونغولي، كونستو سارج بوندا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر حاملا لرسالة خطية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، من نظيره الكونغولي ديني ساسو نغيس.

وجدد الوزير أحمد عطاف تهانيه لنظيره الكونغولي على إثر تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده. كما استعرض معه مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذا السُبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم عليها، لاسيما في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للجانبين على غرار الطاقة والمناجم والفلاحة والنقل الجوي والتعليم العالي.

من جانب آخر، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز المسائل والملفات الراهنة على الصعيد القاري، لاسيما تلك المتعلقة بالأزمة الليبية على ضوء الجهود المبذولة من قبل لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، تحت قيادة رئيس جمهورية الكونغو، ديني ساسو نغيس