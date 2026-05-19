عطاف يستقبل نظيره النيجري.. وهذا أبرز ما دار في اللقاء

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نظيره النيجيري بكاري ياو سانغاري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد متعدد القطاعات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية فقد خُصصت هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث أجرى الجانبان لقاء ثنائيا على انفراد، تلاه اجتماع موسّع ضم وفدي البلدين.

وخلال المباحثات، تم تقييم شامل ومفصل لمختلف التدابير العملية المتخذة من الجانبين من أجل تجسيد القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني، خلال محادثاتهما التي احتضنتها الجزائر في شهر مارس الماضي.

كما استعرض الطرفان التقدم المحرز في مسار تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات التي تم تصنيفها كأولويات استراتيجية خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى المنعقدة يومي 23 و24 مارس 2026 في نيامي، عاصمة نيامي.

وشملت مجالات التعاون قيد التطوير قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، والصناعة، والفلاحة، والمالية، والنقل، والصحة، إضافة إلى تكوين الموارد البشرية، حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق لتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة وتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.