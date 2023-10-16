عطاف يستقبل وزير خارجية التشاد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الإثنين، نظيره من جمهورية التشاد، محمد صالح النظيف.

وحلَّ وزير خارجية التشاد بالجزائر حسب بيان الخارجية الجزائرية “للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا”.

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء حول “عديد الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الجزائرية- التشادية، لا سيما تنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون مطلع العام المقبل”.

“وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لاستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية”، يضيف بيان الخارجية.

واغتنم الجانبان فرصة هذا اللقاء “لتبادل الآراء والتحاليل حول التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وكذا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي”.