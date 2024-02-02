عطاف يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الرسالة الخطية التي أرسلها إليه الرئيس تبون.

سلّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، رسالة الرئيس عبد المجيد تبون، الخطية، التي حملها إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الجمعة 2 فيفري.

واستقبل الرئيس التونسي الوزير عطاف بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان وزارة الخارجية.

وحسب البيان، أكد عطاف في تصريح له عقب اللقاء، أن “الرئيس عبد المجيد تبون يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيّد، وذلك في سياق مساعيهما الدءوبة للارتقاء فعليا بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة، والاهتداء على الدوام لما فيه خير للبلدين والمنطقة والجوار الإقليمي”.

كما أشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن زيارته إلى الشقيقة تونس “تأتي في سياق حركية جد إيجابية تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكدا أن اللقاء شكل مناسبة ثمينة للتنويه بالأشواط النوعية التي قطعها البلدان معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد للرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيّد”.

ومن هذا المنظور، يضيف ذات المصدر، شدد الوزير “على قناعته بأن الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح، نحو تثمين فرص التعاون والتكامل، وتقوية اللحمة الاجتماعية بين الشعبين، وتعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير على مجريات الأمور إقليميا ودوليا”.

وفي الختام، جدد أحمد عطاف شكره للرئيس التونسي “على استقباله وعلى رسالة الود والإخاء والأفكار التي حمّله إياها لنقلها لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون”.