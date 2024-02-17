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عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

الشروق أونلاين
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عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في أشغال الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وأفاد بيان للخارجية، أن الوزير عطاف يشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في الدروة التي تنعقد تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.

وأوضح البيان، أنه فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية، ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية, وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, الى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، وتنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة.

كما ذكر البيان, أن عطاف “سيقوم بتمثيل رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي”.

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