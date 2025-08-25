-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

عطاف يشارك في اجتماع استثنائي بجدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

محمد فاسي
الشروق نيوز
جانب من أشغال الدورة

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة جدة.

ويُعقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتجدد المخططات الصهيونية الرامية إلى إعادة احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه.

كما يناقش الاجتماع تصاعد الأطماع والمشاريع التوسعية الصهيونية، وما تمثله من تهديدات جدية على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

