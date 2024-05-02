عطاف يشارك في اجتماع الوزراء الأفارقة ونظرائهم من شمال أوروبا

حل وزير الخارجية، أحمد عطاف، مساء الأربعاء، بالعاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا.

وأفاد بيان للخارجية، أن برنامج هذه الدورة الذي يأتي تحت عنوان “تعددية الأطراف وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية” يحمل عدة مواضيع هامة ذات الصلة بالسلم والأمن والتعاون الاقتصادي والحوكمة العالمية، فضلا عن آفاق إدراج الشراكة بين المجموعتين الأفريقية والشمال أوربية ضمن نهج جديد يعود بالنفع على الجانبين.

وتجدر الإشارة أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع تأتي بعد استضافتها للدورة السابقة والتي تمخضت عنها نتائج هامة سيتم متابعتها والبناء عليها خلال هذه الطبعة الجديدة.