عطاف يشارك في اجتماع وزاري بالأردن لدعم القدس ويجري عدة مباحثات

على هامش اجتماع دعم القدس

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عدة مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة العربية المكلفة بالتحرك الدولي لدعم القدس ومقدساتها، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وفي كلمته خلال الاجتماع، حذر عطاف من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته الرامية إلى تهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، داعياً إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي منسق لإفشال هذه المخططات، مع تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود المقدسيين.

كما جدد التأكيد على الموقف الثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية، قبل أن يعتمد المشاركون بيانا ختاميا يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية المدينة ودعم الشعب الفلسطيني.

وعلى هامش الاجتماع، عقد عطاف مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، حيث أكد دعم الجزائر لجهوده الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها لجنة التخطيط المشتركة ومجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في منطقتي الساحل والشرق الأوسط.

وأجرى الوزير الجزائري أيضا مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أشاد خلالها الطرفان بالحركية التي تشهدها العلاقات الجزائرية المصرية، واتفقا على عقد لجنة متابعة لتنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة الكبرى المشتركة، مع تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة، فضلا عن التشاور بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى عطاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، حيث استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية واتفقا على تفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة، وجهود خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم وزير الدولة مشاركته بحضور الاستقبال الذي خص به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري.