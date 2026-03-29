عطاف يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الأحد، في أشغال الدورة العادية 165 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتبعا لبيان الخارجية، خُصصت أشغال الدورة التي عُقدت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وما ينجم عنها من انعكاسات على أمن وسيادة عدد من الدول العربية، إلى جانب ما تثيره من مخاطر وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.