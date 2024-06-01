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الجزائر

عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا 

الشروق أونلاين
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عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا 

حل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، السبت بعاصمة كوريا الجنوبية سيول للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا المزمع عقدها يومي الـ4 والـ5 جوان الجاري.

وأفاد بيان للوزارة، أن الاجتماع الوزاري، سيعرف مشاركة وزراء الخارجية الأفارقة رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا، تمهيدا لانعقاد أول قمة بين الجانبين، “وهي القمة التي ينتظر أن تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين الدول الافريقية وجمهورية كوريا منذ سنة 2006”.

وأضاف ذات البيان أن مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق “تعكس رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا وكذا تمسكها بالعمل الجماعي ضمن الأسرة الإفريقية من أجل ترشيد الشراكات وتوجيهها نحو الإسهام في تحقيق الأهداف القارية المتمثلة في السلم والأمن والتنمية”.

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