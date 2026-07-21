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ذكّر بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
الوزير أحمد عطاف.

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الثلاثاء، 21 جويلية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لبحث موضوع “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا”.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، الاجتماع خصص كذلك لمناقشة تعزيز الجهود القارية في هذا المجال على الصعيدين المؤسساتي والعملياتي، لاسيما في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب (2026-2030)، والتي تندرج ضمن المقترحات المقدمة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

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وشدد عطاف في كلمته بالمناسبة “على ضرورة الاستفادة من الأطر والآليات الإفريقية قصد بلورة رؤية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب، مبرزاً التحول المسجل في طبيعة نشاط الجماعات الإرهابية.”

وأكد عطاف أن الرئيس تبون “قد حذر في العديد من المناسبات من أن الإرهاب بات يشكل تهديدا لأمن القارة الإفريقية وعائقاً أمام جهود التنمية، ما يستدعي تكييفاً معمقاً لمقاربة الاتحاد الإفريقي في التعامل مع هذا التهديد.”

كما دعا أيضا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، مذكراً بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر خلال عهدتها بمجلس الأمن، لاسيما من خلال الإسهام في تنفيذ البيان الرئاسي المعتمد في جانفي 2025 من قبل مجلس الأمن حول “مكافحة الإرهاب” إبان رئاسة الجزائر.

ليؤكد الوزير عطاف في ختام كلمته على ثقة الجزائر “في قدرة إفريقيا على دحر الإرهاب وأن طريق الخلاص من هذه الآفة يتطلب تقوية مؤسسات الدولة، تمكين الأسلاك الأمنية من الوسائل الضرورية، معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الشراكات الدولية.”

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