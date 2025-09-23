-- -- -- / -- -- --
الجزائر
في دورتها الـ80:

عطاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 33
  • 0
وزارة الشؤون الخارجية
الوزير عطاف يشارك في في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ80.

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، 23 سبتمبر، بنيويورك، في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، الذي ينعقد تحت شعار “معا نحقق الأفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

وسيسمح النقاش العام لقادة الدول ورؤساء الوفود المُشاركة بتناول أبرز القضايا والمسائل التي تشغل المجموعة الدولية في سياق تنامي التحديات المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية المستدامة في العالم، وفقا لما أفادت به الخارجية في بيان.

