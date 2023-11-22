عطاف يشارك في قمة مجموعة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي

ممثلا للرئيس تبون..

يشارك وزير الخارجية أحمد عطاف، يوم الجمعة القادم، بمدينة أويالا، بغينيا الاستوائية، في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي.

جاء ذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسب بيان الخارجية، حيث سيشارك عطاف “يوم غدٍ 23 نوفمبر في أشغال الاجتماع الوزاري لدول هذه المجموعة الإفريقية”.

“المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن، وذلك في إطار التحضير للمداولات المرتقبة على مستوى القمة”، يضيف البيان.

وسيكون للوزير عطاف “لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة، لا سيما وأن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن ستستضيف في المستقبل القريب اجتماعين هامين تربطهما صلة وثيقة بموضوع القمة”.

ويتعلق الأمر حسب بيان الخارجية “بمسار وهران شهر ديسمبر المقبل، الذي يهدف لتعزيز وحدة الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن، وباجتماع وزاري لمجموعة العشرة بالجزائر العاصمة في مستهل العام المقبل”.

للإشارة فإن هذه “العهدة المنوطة بمجموعة العشرة تتمثل في العمل على حشد الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك الهادف لتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الإفريقية”.

“التي تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات والامتيازات، وبرفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس من ثلاثة مقاعد حالياً إلى خمسة مقاعد”، يضيف بيان الخارجية الجزائرية.