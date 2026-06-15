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خلال استقباله المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا

عطاف يشدد على احترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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عطاف يشدد على احترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم، الاثنين، 15 جوان، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في بيان.

دي ميستورا يجري مباحثات مع الطرف الصحراوي

ويأتي اللقاء في إطار الجولة التي يقوم بها دي ميستورا في المنطقة. وهو اللقاء الذي سمح “باستعراض المساعي الرامية للدفع قدما بالمسار التفاوضي حول قضية الصحراء الغربية بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

وجدد الوزير عطاف دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، كما نوّه بأهمية الانخراط في التفاوض من دون شروط مسبقة وضرورة توفير الظروف المثلى من أجل أن تفضي المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية.

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وأكد عطاف على الدور المحوري الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في استقرار المنطقة.

كما شدد على موقف الجزائر الثابت الداعي لاحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بملف الصحراء الغربية والتعامل معها باعتبارها قضية تصفية استعمار.

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