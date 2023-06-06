عطاف يشرف على تنصيب أمين عام للوزارة خلفا لبلاني

أشرف وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، على تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، لوناس مقرمان، خلفا لعمار بلاني الذي تم تعيينه سفيرا للجزائر لدى تركيا.

ونوّه الوزير، حسب بيان للوزارة بالجهود التي بذلها عمار بلاني وتفانيه خلال فترة توليه المنصب في العمل من أجل تعزيز أداء وفعالية الجهاز الدبلوماسي، متمنيا له كامل التوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليه.

كما أثنى في ذات السياق على كفاءة الأمين العام الجديد للوزارة، لوناس مقرمان، وعلى مساره المهني الذي يؤهله لمواصلة جهود سلفه واستكمال مسيرة تنفيذ الأهداف المسطرة من لدن رئيس الجمهورية بصفته مؤسسة صنع القرار السياسي الخارجي.

واغتنم الوزير هذه المناسبة للإشادة بتجدد حيوية وفعالية الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس تبون، وبما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد تعزيز مكانة الجزائر ودورها في مختلف فضاءات انتمائها.

كما شدد عطاف على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها عملا بتعليمات الرئيس وتجسيدا للرؤية الاستراتيجية الذي تضمنها برنامجه الهادف إلى تحقيق “سياسة خارجية نشطة واستباقية” تصون القيم والـمبادئ الثابتة التي صقلت هويتها، وتتعامل بكل صرامة وفعالية مع الظروف الاقليمية والدولية التي تعترض مسارها.

وفي الختام، “دعا الوزير إطارات وموظفي الوزارة للمواصلة على النهج الذي أرساه رئيس الجمهورية، بصفته صانع السياسة الخارجية والمشرف الأول على تنفيذها، مشددا على ضرورة تجند الجميع بصفة دائمة لتقديم المزيد بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية ويعلي كلمة الجزائر بين الأمم، لا سيما وأن بلادنا تتأهب للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة”.