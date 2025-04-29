عطاف يطّلع على تطورات المفاوضات حول برنامج إيران النووي

عبر اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

حيث تطرق الطرفان، حسب ما نقله بيان للخارجية الجزائرية، إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي، بخصوص مسار المفاوضات المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

كما اطّلع الوزير أحمد عطاف من نظيره الإيراني على آخر التطورات التي تم تسجيلها في أعقاب الجولة الثالثة. في أفق التحضير للجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة برعاية سلطنة عُمان.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية. في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحتضن العاصمة العُمانية مسقط منذ السبت الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حول البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات، عقب جولتين سابقتين. الأولى في 12 أفريل الجاري في مسقط أيضا، والثانية في 19 من نفس الشهر بروما الإيطالية.