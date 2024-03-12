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في اتصال مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا

عطاف يعرض جهود الجزائر في التصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة

الشروق أونلاين
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عطاف يعرض جهود الجزائر في التصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة
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تفكيك شبكات تهريب المخدرات في الجزائر

تلقّى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا غادة والي.

وقد تمحورت المحادثات، حسب ما ذكره بيان للوزارة، حول علاقات التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الأممية. حيث أعرب الطرفان عن “ارتياحهما أمام وتيرة تجسيد برامج التعاون المعتمدة”.

كما تطرق الجانبان إلى “جهود الجزائر من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. والتصدي لظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة”.

حيث أكد كل من عطاف ووالي “ضرورة إدراج هذه الأولوية في صلب اهتمامات مختلف الشراكات متعددة الأطراف. وبالخصوص الشراكة الإفريقية الأوروبية”.

من جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بمسار إعداد اتفاقية دولية شاملة، بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، يضيف البيان.

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