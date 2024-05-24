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عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيرته السنغالية بداكار

الشروق أونلاين
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عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيرته السنغالية بداكار

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بداكار، مناصفة مع نظيرته السنغالية ياسين فال، جلسة عمل ثنائية.

وأوضح بيان للوزارة، أن “الجلسة خصصت للتشاور والتنسيق حول عديد المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وآفاق توسيعها لتشمل مجالات جديدة ذات النفع المتبادل، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري في أفق الاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الأفريقي”.

من جانب آخر، دعت وزيرة خارجية السنغال ياسين فال، الوزير أحمد عطاف لزيارة متحف الحضارات الأفريقية بداكار، حيث طاف بمختلف أجنحته أين قدمت له شروحات حول أهم مكوناته، فضلاً عن الرسائل القيمة التي يمثلها عن حضارة وتاريخ الشعوب والدول الإفريقية.

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