عطاف يعقد لقاءات رفيعة مع وزراء خارجية 3 دول أوروبية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية وذلك في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان للخارجية، التقى عطاف بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فايون، حيث سمح اللقاء ببحث السُبل الكفيلة بتجسيد مُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا شهر ماي الماضي لاسيما في إطار التحضيرات الجارية من أجل عقد الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة.

وعلى الصعيد مُتعدد الأطراف، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن، لاسيما في إطار مجموعة الأعضاء المنتخبين (E-10).

من جهة أخرى، أجرى عطاف محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، خُصصت لاستعراض التقدّم المُحرز على درب تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين سواء في الميادين الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.

وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجية بنظيره الهولندي دافيد فان فيل، تناول الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق إضفاء المزيد من الزخم عليها كما ناقش معه عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يؤكد المصدر ذاته.