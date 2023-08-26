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الجزائر

عطاف يلتقي الرئيس الغاني وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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عطاف يلتقي الرئيس الغاني وهذا ما دار بينهما
ح.م
جانب من اللقاء

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، السبت، بجمهورية غانا، في ختام الجولة الإفريقية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، السبت، أن الوزير أحمد عطاف استقبل بالعاصمة أكرا من قبل رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو

وأبلغ عطاف الرئيس الغاني رسالة من رئيس الجمهورية حول الأزمة في النيجر وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع

من جهته أثنى الرئيس الغاني على الدور الهام لرئيس الجمهورية ومساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر .

وأكد الرئيس الغاني أنه يتطلع للقاء الرئيس تبون في المستقبل القريب بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية.

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