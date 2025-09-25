-- -- -- / -- -- --
جدّد موقف الجزائر الثابت في دعم الجهود الأممية لإيجاد تسوية عادلة ونهائية لقضية الصحراء الغربية

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

ح.م
عطاف ودي ميستورا

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الخميس بنيويورك، لقاءً ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

اللقاء جاء، حسب ما أفاد به بيان للخارجية، في إطار مشاركة وزير الدولة في أشغال الشقّ رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

كما يستكمل اللقاء “المحادثات التي أجراها الطرفان بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري”. وقد سمح بتناول “آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية. في سياق التحضير لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة في أكتوبر المقبل”.

وفي هذا الصدد، جدّد عطاف “موقف الجزائر الثابت في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية. بما يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقّه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.

