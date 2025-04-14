عطاف يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف محادثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف.

وجاء في بيان للخارجية، الاثنين، أن الوزير أحمد عطاف جدد تهانيه لمحمود علي يوسف على إثر توليه رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤكدا له استعداد الجزائر التام لمده بكافة أشكال الدعم خلال اضطلاعه بمهامه النبيلة خدمة لقضايا السلم والتنمية والتكامل في إفريقيا.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الصعيد القاري، وبحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي بما يكفل تضافر الجهود لمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.