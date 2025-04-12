عطاف يلتقي عددا من نظرائه بتركيا (فيديو)

التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع عدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة بأنطاليا التركية.

وأجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، مُحادثات مع كل من وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد، ووزير العلاقات الدولية لجمهورية فنزويلا، إيبان إدواردو جيل بينتو، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية، شائع محسن الزنداني، وكذا وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك، إليمدين كوناكوفيتش.