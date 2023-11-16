عطاف يلتقي متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال بريطانيين

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر سفارة الجزائر بلندن، مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين، الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير عطاف قدم عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك بحضور اللورد ريتشارد ريسبي, المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر.

كما أطلع عطاف، المشاركين على المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, مسلطا الضوء في ذات السياق على المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر إفريقيا وعربيا وفي الفضاء المتوسطي.