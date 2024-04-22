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الجزائر

عطاف يلتقي مدير عام المنظمة الدولية للعمل

الشروق أونلاين
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عطاف يلتقي مدير عام المنظمة الدولية للعمل
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، المدير العام للمنظمة الدولية للعمل، جيلبرت هونجبو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة، الاثنين، أن اللقاء خُصص لاستعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية وبحث سبل تعزيزها وترقيتها إلى آفاق أرحب، لاسيما عبر تجسيد برامج تعاون ذات بعد إقليمي وقاري.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أحمد عطاف دعم الجزائر المطلق جيلبرت هونجبو، باعتباره أول مسؤول إفريقي يتولى منصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وهو الدعم الذي يندرج في إطار الحرص الدائم لبلادنا على تعزيز التمثيل الإفريقي بالمنظمات الدولية والتأثير القاري على عملية صنع القرار الدولي بما يخدم مصالح الدول والشعوب الإفريقية.

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