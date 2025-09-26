عطاف يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي لإفريقيا

عطاف في لقاء مع بولس، 26 سبتمبر 2025.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة 26 سبتمبر، بنيويورك، محادثات مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا، مسعد بولس، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، اللقاء شكل فرصة لاستعراض الزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مُتعدد الأوجه القائم بين البلدين أو فيما يخص الشراكة الاقتصادية الثرية التي يعكفان على تطويرها.

كما سمحت المحادثات بمواصلة التشاور بين الطرفين حول أهمّ القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص تلك التي تندرج ضمن المهام الموكلة لمستشار الرئيس الأمريكي، حسب المصدر ذاته.