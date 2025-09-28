عطاف يلتقي مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة تحضيرا لزيارتها إلى الجزائر

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد 28 سبتمبر بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، خُصص اللقاء لاستعراض مُختلف محاور التعاون المؤسساتي القائم بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة وبحث سبل تعزيزه بما يسمح بمعالجة فعّالة لمختلف الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة، وذلك في إطار التحضير للزيارة المرتقبة للمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إلى الجزائر.