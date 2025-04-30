عطاف يلتقي نظيره الغاني.. مباحثات إقليمية واقتصادية

استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الأربعاء، نظيره الغاني، حيث أجريا محادثات ثنائية معمقة، أعقبتها جلسة عمل موسعة جمعت وفدي البلدين.

وحسب بيان للخارجية، شكل هذا اللقاء الهام منصة لاستعراض العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الجزائر وغانا في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان بشكل مستفيض السُبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، خاصة في المجال الاقتصادي. وقد أكد الوزيران على ضرورة استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان بما يخدم طموحاتهما التنموية المشتركة.

إلى جانب العلاقات الثنائية، تبادل الوزيران وجهات النظر والتحليلات حول التطورات الراهنة في محيطهما الإقليمي المشترك. يضيف البيان.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الجزائر وغانا للإسهام الفعال في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الشاملة والتكامل في القارة الإفريقية، انطلاقًا من القيم المشتركة والتاريخ العريق الذي يجمعهما.