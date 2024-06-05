عطاف يلتقي نظيره الكوري الجنوبي وهذا ما دار بينهما
أجرى وزير الخارجية والجارية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي، شو تاي يول، تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمد الطرفان إلى “تسليط الضوء بشكل خاص، لاسيما أن الجزائر، تعدّ البلد الافريقي الوحيد الذي تربطه بكوريا الجنوبية علاقات استراتيجية ثنائية”.
وفيما يتعلق بالبعد السياسي للعلاقات الجزائرية-الكورية، “أشاد الوزيران”، وفق ذات المصدر، “بمستوى التنسيق البيني، وخصوصا في ظل عهدتي البلدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن”.
وكان هذا اللقاء، فرصة لتبادل الطرفان، “وجهات النظر حول التطورات المرتبطة بالعدوان اصهيوني، المتواصل على قطاع غزة، وذلك على ضوء المقترحات التي يتم التفاوض بشأنها حالياً لوقف هذا العدوان والتكفل بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في هذا القطاع”.