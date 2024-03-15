عطاف يلتقي نظيره الكيني بأديس أبابا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الجمعة، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، موصاليا مودافادي.

وأفاد بيان للخارجية أن اللقاء سمح باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها في سياق التحضير لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي.

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة الوزير عطاف في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا.