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الجزائر

عطاف يلتقي نظيريه الأردني والبرازيلي

الشروق أونلاين
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عطاف يلتقي نظيريه الأردني والبرازيلي
ح.م
جانب من لقاء الوزير عطاف مع نظيره الأـردني

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءين ثنائيين مع نظيره البرازيلي، ماورو فييرا، وكذا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

وأفاد بيان للخارجية، الخميس، أن اللقائين خصصا لاستعراض مستجدات الوضع بالشرق الأوسط والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما تم تسليط الضوء على المساعي الدبلوماسية التي تقودها الجزائر بمجلس الأمن نصرةً للقضية الفلسطينية بصفة عامة، ودعماً للعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة على وجه الخصوص.

في هذا الإطار، أعرب رئيسا دبلوماسية كل من البرازيل والأردن عن دعمهما وتقديرهما للجهود التي ما فتأت تبذلها الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن من أجل إعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الصحيحة وحشد الدعم الدولي لصالح تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الشرعية والمشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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