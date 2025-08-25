-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف يلتقي وزير الخارجية السعودي

الشروق أونلاين
عطاف يلتقي وزير الخارجية السعودي
لقطة شاشة
جانب من اللقاء.

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم  الإثنين، 25 أوت، بجدّة، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيصل بن فرحان آل سعود.

اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سمح للوزيرين بتناول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها والسمو بها إلى مراتب أعلى، لاسيما في سياق التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي، وفقا لما أفادت به الوزارة.

عطاف: نحن أمام رغبة إسرائيلية جامحة لإعادة رسم الحدود في المنطقة

كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية.

