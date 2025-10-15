-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف يمثل الجزائر في أشغال حركة عدم الانحياز

الشروق أونلاين
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأربعاء بالعاصمة الأوغندية كمبالا، في افتتاح الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز.

وجاء في بيان للخارجية “شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، صبيحة اليوم بكمبالا، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، السيد يوويري موسيفيني”.

وسيُخصص هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان للخارجية، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024.

كما يبحث الاجتماع “سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم. بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب”.

في إطار تعزيز التعاون الطاقوي.. عجال يُستقبل من طرف رئيس الموزمبيق

الوظيفة العمومية تفصل في وضعية الأعوان المتعاقدين

مباحثات لادماج شريحة esim في السوق الجزائرية

قانون جديد للتجارة الإلكترونية وهكذا سيتمّ تعميم الدفع الإلكتروني

مجموعة “إنساغ” للتعليم العالي على طاولة بورصة الجزائر

“كلما سمعت كلاما محبطا من الأطباء ازددت إصرارا على الشفاء”

